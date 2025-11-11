$!En Rosario reportan incremento de robo ‘hormiga’ en zona comercial

Otro fenómeno refirió es el incremento en el comercio ambulante proveniente de otros estados, así como también estafadores.

“En el día nosotros no tenemos seguridad, solamente que nosotros reportemos algún asunto en específico pues ellos ya vienen”, dijo.

EL ROSARIO._ Al problema de las ventas se ha sumado el repunte en el robo hormiga producto de la falta de vigilancia por parte de Seguridad Pública, informó el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo, Gilberto Lizárraga Alcantar.

Esta problemática se suma a la situación que vive el sector al sufrir las bajas ventas por la ausencia de los vecinos de la sierra y de comunidades del municipio tras el inicio de la ola de inseguridad.

Destacó que la ausencia de elementos policiacos se viene sufriendo desde el mes de enero del presente año.

“Yo creo (ha repuntado), en un 60 por ciento, hemos detectado muchos negocios, muchas locales , muchas personas cuando han estado robando”, dijo.

Lamentó que se han percatado de la presencia de personas de todas las edades y sexo, perpetrando robos en los distintos comercios.

Refirió que han tenido que implementar la medida de alertarse de este tipo de visitantes por medio de un grupo de una red social.

Así también, han analizado entre otras medidas contratar un velador pero debido a las bajas ventas no les ha sido posible cubrir este gasto.

“De hecho nosotros teníamos proyectado poner un velador por las noches, pero así como está la situación que no hay suficiente recurso por parte de los compañeros como para solventar este gasto de un velador pues por eso no lo hemos activado nosotros”.

Ante ello, reiteró el llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto a fin de que los comerciantes no tengan más razones para tener que cerrar las cortinas de sus establecimientos.

Se buscó el comentario por parte de la autoridad competente pero no se obtuvo respuesta al respecto.