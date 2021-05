En Rosario, Rocha Moya promete instaurar en Sinaloa principios de la Cuarta Transformación

EL ROSARIO._ Durante su cierre de campaña en el municipio del candidato de MORENA - PAS a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo que su gobierno establecerá los principios de la Cuarta Transformación.

“Vamos a instituir en Sinaloa un gobierno que no mienta, no robe, no traiciona”, dijo el ante los presentes.