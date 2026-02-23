$!En Rosario, se registran aulas vacías tras ola de inseguridad

EL ROSARIO._ Tras la ola de inseguridad que se vivió en la zona sur de Sinaloa y pese a que la Secretaría de Educación Pública y Cultura no emitió una recomendación al respecto, planteles de todos los niveles en la ciudad reportaron un ausentismo total o con presencia mínima. El domingo 22 de febrero en la región se presentaran bloqueos por parte de grupos delictivos con unidades siniestradas por lo que los padres de familia o tutores optaron por no enviar a los estudiantes a clases.





Así se dio a conocer por medio de un recorrido realizado por Noroeste en los planteles de la cabecera municipal. “Hasta la fecha estamos sin alumnos, los mismos padres tomaron la decisión de no mandar a sus hijos a la escuela, los maestros como lo ve aquí están todos presentes, todo el personal esperando que lleguen los alumnos pero no hay ya a esta hora ya es pasada la hora de entrada a la escuela y estamos sólos”, expuso el director de la primaria Luis G. Urbina, Martín Antonio Cañedo Moreno.





La directora de la Primaria Club de Leones, Wendy Margarita Villela Martínez, precisó que el plantel a su cargo tuvo una asistencia mínima. “Tuvimos una asistencia muy escasa, yo pienso que ni el 10 por ciento de los alumnos, pero ya fue cuestión del padre de familia porque todo el personal está completo, cumplimos con nuestra jornada”, argumentó.





Destacó que a pesar de que no hubo clases con normalidad, se optó porque los maestros envíen el material para que no se pierda del todo el día a los padres de familia vía celular. “Sin embargo a través de los grupos de Whatsapp se están mandando las actividades para que el padre de familia tenga a bien poner a su hijo y no sea un día prácticamente perdido”.



