$!En Rosario tienen ‘agitado’ inicio de ciclo escolar 2025-2026

EL ROSARIO._ Entre los primeros honores a la bandera, llegar a tiempo al plantel y trámites de último momento, planteles de la cabecera municipal viven un dinámico y hasta agitado inicio de ciclo escolar. Así se pudo constatar por medio de un recorrido por parte de Noroeste por los planteles Club de Leones, Justo Sierra, Luis G. Urbina y José María Morelos, quienes coincidieron que los planteles están en condiciones para el inicio de actividades.





”El inicio del ciclo escolar siempre es un poco, ¿cómo te diré la palabra?, agitado porque hay padres de familia que vienen a entregar papelería el día cuando iniciamos, aun cuando una semana antes estuvimos aquí”, afirmó Wendy Villela Martínez, directora de la primaria Club de Leones. Así mismo, señaló que dentro de las complicaciones durante los primeros días está impregnar a los padres a la dinámica del plantel, sean de primer grado o aquellos que migran de ciudad o de escuelas. Otro hecho se informó está la falta de libros de texto gratuito que otorga la Secretaría de Educación Pública y Cultura, principalmente porque la entrega se da con relación a la matrícula del año pasado sin considerar los cambios e inscripciones fuera de tiempo. ”Tenemos entrega de libros más no está completo para todos los alumnos, si hay faltantes de un libro por grado es mínimo, pero en cuanto entreguemos libros, solicitamos más y nos llegan”, expuso Antonio Cañedo Moreno, director de la escuela Luis G. Urbina.





En este sentido el Director del plantel José María Morelos, Omar Alonso López Durán, refirió que en este plantel faltan por cubrir con el acervo educativo entre un 80 a 90 por ciento. ”Cabe mencionar que sí tenemos un grupo que le faltan los libros completos, como que las estadísticas que se toma en cuenta años anteriores”, dijo. Señaló que el grupo que falta de libros fue el grupo de quinto grado, con un total de 16 alumnos, y entre los textos faltantes, enlistó, proyecto de aula, proyecto comunitario, lenguaje y nuestros saberes. El titular de la primaria José María Morelos, expuso que aún se cuenta con capacidad para recibir más alumnos en los seis grados. ”Invitar a la población que todavía no tiene inscritos alumnos en las escuelas que la escuela José María Morelos todavía tiene cupo en todos los grados de primero a sexto, y es una escuela capacitada, tenemos muy buenos maestros los mejores”, argumentó. En lo que respecta a vandalismo, se reportó que el plantel Justo Sierra, su directora Ester Elizabeth Díaz Carrillo, informó que en varias aulas ingresaron personas ajenas y quebraron al menos 6 cristales de varios salones.



