$!En Rosario tienen terreno para programa de vivienda, dice Alcaldesa

EL ROSARIO._ Una superficie de 3 hectáreas se adquirió para el programa federal de viviendas de Conavi, informó la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.
“Los beneficiarios tengo entendido que es a través de los Servidores de la Nación, nosotros como municipios adquirimos y donamos el terreno”, dijo.
Esa superficie, explicó, se contempla se destine para la construcción de 350 viviendas del municipio.
“Ellos (Gobierno federal) van a hacer la casa y esto es a través de Conavi pero no sé el costo la verdad, porque no nos han dada esa información”.
Detalló además que los terrenos se encuentran a las orillas de la ciudad, a la altura de la preparatoria Conalep.
De acuerdo con lo expuesto por administración anteriores en esa misma zona se construiría el panteón municipal, pero la Alcaldesa negó que se trate del mismo terreno.
“No, nosotros no tenemos todavía contemplado para el panteón municipal, ese fue un terreno que se adquirió para esta construcción de vivienda... Yo creo que ya el próximo año vamos a trabajar en la adquisición de un terreno para el panteón porque yo creo que ya también es algo que se requiere y se necesita”, expuso.
Llamó a estar al pendiente de los requisitos, ya que refirió que es un programa se opera federalmente y que este beneficio sirva para ellos, ya que reconoció no tener claridad en las reglas de operación del programa.
Con este propósito, informó que se va a instalar un módulo afuera del Ayuntamiento para que se lleve a cabo el proceso, y que ahorita está en una etapa de levantamiento de la información.