$!En Rosario tienen terreno para programa de vivienda, dice Alcaldesa

EL ROSARIO._ Una superficie de 3 hectáreas se adquirió para el programa federal de viviendas de Conavi, informó la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

“Los beneficiarios tengo entendido que es a través de los Servidores de la Nación, nosotros como municipios adquirimos y donamos el terreno”, dijo.

Esa superficie, explicó, se contempla se destine para la construcción de 350 viviendas del municipio.

“Ellos (Gobierno federal) van a hacer la casa y esto es a través de Conavi pero no sé el costo la verdad, porque no nos han dada esa información”.

Detalló además que los terrenos se encuentran a las orillas de la ciudad, a la altura de la preparatoria Conalep.