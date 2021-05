$!En Rosario viven el desfile de la primavera

EL ROSARIO. _ Con pocos carros alegóricos en el viajaban las ex reinas de la Feria de la Primavera coronadas en la presente administración se llevó acabo el tradicional desfile de la primavera.

Cabe destacar que desde el año pasado no se han renovado los reinados y al no haber clases presenciales no se contó con la presencia de las reinas de los diferentes planteles.

Las autoridades municipales esperaron a las reinas en el templete frente a la explanada municipal. Con la música de banda y pirotecnia se anunciaba el paso del desfile, mismo que contó con la participación de escaramuzas y charros.

Como es costumbre los diferentes candidatos a la alcaldía y diputación de los diferentes partidos formaron parte del desfile junto a sus simpatizantes.