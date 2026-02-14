$!En San Valentín, 27 parejas se dan el ‘¡Sí’ en bodas colectivas de Rosario

EL ROSARIO._ Un total de 27 parejas se unieron en matrimonio este sábado en Rosario, en las bodas colectivas organizadas por el DIF Municipal, con lo que se superaron los resultados de la edición pasada, afirmó la directora Karla Mariel Peraza Hernández. Con motivo de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, la dependencia realizó la celemonia común de enlaces civiles de parejas en la plazuela municipal Gabriel Leyva, en punto de las 16:00 horas.





“Son 27 matrimonios, fue un éxito; rompimos el récord del año pasado y pues estamos muy contentos con la aceptación de las personas”, expuso la funcionaria. En esta edición, reiteró, se superaron significativamente los resultados, ya que en 2025 se tuvieron 16 bodas.







Peraza Hernández comentó que estos resultados se dan a pesar de que se tienen con relativa frecuencia eventos de este tipo. Dentro de las nupcias se precisó que existen familias con más de 24 años de historia, las cuales ahora contarán con una certeza jurídica.

Como parte de la celebración, se ofreció a los nuevos esposos música en vivo del grupo local “Los Chayos”, regalo de bodas, pastel y tamales.