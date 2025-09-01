En Sinaloa, sí hay avances en materia de seguridad: Tere Guerra

ESCUINAPA._ Aunque parezca contradictorio, sí hay avances en materia de seguridad, manifestó Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“No se ha vencido el momento complicado, pero hay avances, pudiera parecer contradictorio decir que hay avances, sí hay situaciones como las que se vivieron este viernes (pasado) en la noche o el sábado, no ha sido la primera ocasión lamentablemente que personal de instituciones de salud es afectado”, dijo la Diputada.

Reconoció que es preocupante la situación de seguridad en Sinaloa, pero no se debe olvidar que quien genera la violencia son grupos delincuenciales, que la autoridad debe estar a la altura de castigar este tipo de hechos.

Pero considera que sí hay avances, pero los retos continúan y lo ocurrido en los hospitales muestran que no hay código de respeto al agredirse al personal de Salud que se dedica a salvar vidas y considera que esta es una señal de alerta que viene de tiempo atrás.

La Diputada indicó que es importante resaltar que pese a toda la situación de seguridad, la movilidad se ha ido recuperando y las estadísticas muestran que antes de esta última semana, los homicidios en Culiacán van disminuyendo.

“Eso no significa que hayamos naturalizado la violencia sino que ha habido una tendencia descendente pero que de pronto se rompe”, dijo.

El reto continúa, considera que se debe seguir apostando a la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para no solo frenar sino para erradicar hechos violentos.

“Se han ido recuperando automóviles, se han tenido decomisos de armamentos, de droga, ellos como poder legislativo se han hecho reformas al marco normativo estatal”.

El castigo es la forma en que se puede frenar la violencia, que no haya impunidad y en eso reconoce deuda pendiente.

La presencia de las autoridades de seguridad ha sido importante, de no tenerlos en esta crisis de seguridad entre grupos delincuenciales serían peor, indicó.

“Hay insatisfacción, claro sin duda, pero sería peor la situación si no hubiera toda esta presencia”, dijo.

Para Guerra Ochoa, la movilidad en la ciudad y en las carreteras se ha ido recuperando, se puede ver también en ciudades como Mazatlán que durante meses fue “fantasma” hoy se ve movilidad.

Manifestó que se ha tenido respuesta institucional para la población, la delincuencia organizada fue creciendo y es un reto poderla frenar, pero sí hay avances.

“No es necesario hacer comparecer al Secretario de Seguridad del Estado pues tienen reuniones continúas y se tratan los temas en materia de seguridad”, señaló.

En cuando a los hospitales considera que la vigilancia en los Hospitales deberá ser constante.