En Teacapán demandan que el Centro de Salud funcione ‘24/7’

TEACAPÁN._ Se requieren servicios de salud de tiempo completo en la sindicatura, no a medias, como se tienen, demandaron habitantes del puerto a la Secretaría de Salud.

“En Teacapán no te puedes enfermar después de las dos de la tarde, ni en fin de semana, porque no hay médicos, no hay quién nos atienda”, dijo José Ramón Rojas.

El Centro de Salud que se tiene funciona a medio tiempo, aunque estén dos o tres médicos, solo hay consulta para 10 personas al día, después de cierta hora, ya no hay fichas, reclamaron.

“A veces son las 10 de la mañana, pero ya se cumplió con el número de pacientes para atender ese día, nos quedamos sin consulta, sin la atención”, dijo otra de las personas que se sumó a la demanda.

La Secretaría de Salud no cumple con las demandas de la comunidad, pues al ser un puerto turístico requiere que se tengan servicios médicos las 24 horas y los siete días de la semana.

Hay urgencias que atender, que a veces entre vecinos tienen que buscar la forma de organizarse para ser ellos quienes busquen los medios para llevar a un enfermo cuando se trata de una urgencia, pues tampoco tienen ambulancia.

En la sindicatura se tiene una población suficiente para que los servicios médicos estuvieran al 100 por ciento, pues además se recibe a cientos de jornaleros y hay una comunidad de extranjeros, señalaron.

El tener médicos las 24 horas, los siete días de la semana, es una demanda añeja que medio se cumplió hasta hace unos meses, que empezó a tenerse conflicto con el personal del Centro de Salud, al despedir a un médico que laboraba en el lugar.