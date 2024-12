$!En Teacapán, solo cuatro embarcaciones cuentan con permiso para dar paseos

La gente al llegar a Teacapán busca a amigos, a pescadores, a gente que podría dar el servicio, pero no está regulado, indicó, pues van sin equipo de seguridad y lo que se busca al iniciar el operativo Guadalupe-Reyes es que se tenga saldo blanco en todas las áreas, no solo en lo carretero.

Indicó que por parte de Capitanía sí harán operativos de revisiones a todas las embarcaciones que no están reguladas, que por lo menos lleven equipo de seguridad, no pueden impedirles hacer estos recorridos, pero si pedirles que cumplan con esto.

“Haremos operativo de revisión, de equipos, de tratar de que la gente que haga esos paseos porque no le vamos a decir que no, pero que vayan los más seguros posibles, es en el interior de la bahía, pero un accidente pasa en donde sea, no hay que limitar las prevenciones”, dijo.