En Tecualilla cuentan con una clínica bien equipada, pero no tienen médicos

ESCUINAPA._ En la comunidad de Tecualilla pueden presumir de tener todo en la clínica pero desde hace seis meses carecen de médicos, señaló el comisario Daniel Ponce Estrada.

La clínica es una necesidad apremiante, principalmente cuando se presentan casos como el de un menor que fue picado por un alacrán y “apenitas” llegó con él al Hospital IMSS Bienestar en la cabecera de Escuinapa, indica el comisario.

“Tenemos seis meses sin doctor, tenemos una clínica muy bien equipada pero no tenemos doctor, el día de ayer salió una señora con un niño picado de alacrán, la verdad me lo lleve de emergencia,llegué muy ‘apenitas’ con él, causa a eso la gente ya se está molestando”, aseveró.

Son muchos meses sin contar con el servicio de médicos, cuando antes tenían hasta dos médicos, expuso, uno para el turno matutino y uno más para el turno vespertino.

“Tenemos la clínica bien equipada pero no tenemos doctor”, dijo.

Ha hablado a la Sexta Jurisdicción Sanitaria con el Jefe Jurisdiccional Francisco Guerrero para saber las causas de la falta de médicos, pues fue sorpresivo que los retirarán, esto se le indicó por parte del funcionario de salud que no les correspondía pues era una orden desde Ciudad de México.

“Según ya iban a mandar pero de esto hace más de un mes y hasta la fecha nada, no han dado respuesta, entonces la comunidad está molesta”, señaló.

Por eso piden a quien corresponda que resuelva, es una clínica del IMSS Bienestar, las instalaciones se abren porque van dos enfermeros, a tomar la presión, la glucosa pero el médico no.

La gente se tiene que trasladar hasta la cabecera municipal, pero la comunidad no tiene el recurso económico para ello, pues no hay empleo, no hubo mango, ni pesca y la gente está padeciendo, señaló.

“Por favor, Tecualilla necesita servicio de doctor”, agregó.