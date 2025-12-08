$!Encienden el árbol y realizan desfile navideño en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con carros llenos de luces y personajes de la navidad, el Ayuntamiento realizó el tradicional desfile navideño y el encendido del pino.

Las calles de la ciudad fueron abarrotadas por las personas esperando observar el paso de camiones adornados con motivos navideños, así como la participación de algunas instituciones educativas.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y su esposa Guadalupe Stone Aguilar encabezaron el desfile, que esta vez no salió del Hospital IMSS Bienestar por motivos de seguridad según se informó en un comunicado por parte de la Comuna que fue colocado en la página oficial del Ayuntamiento.