$!Encienden el árbol y realizan desfile navideño en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con carros llenos de luces y personajes de la navidad, el Ayuntamiento realizó el tradicional desfile navideño y el encendido del pino.
Las calles de la ciudad fueron abarrotadas por las personas esperando observar el paso de camiones adornados con motivos navideños, así como la participación de algunas instituciones educativas.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y su esposa Guadalupe Stone Aguilar encabezaron el desfile, que esta vez no salió del Hospital IMSS Bienestar por motivos de seguridad según se informó en un comunicado por parte de la Comuna que fue colocado en la página oficial del Ayuntamiento.
Los 24 contingentes que participaron llevaban trajes coloridos de Santa Clos, duendes, entre otros, mientras que la banda de guerra que participo colgó entre sus tambores y trompetas luces mientras eran dirigidos por el ‘Grinch’.
Después del recorrido por las calles, el Alcalde y su esposa hicieron el encendido del árbol de navidad que fue colocado en la plazuela Ramón Corona, el edil indico que estás actividades son para fortalecer la convivencia y preservar las tradiciones que unen a las familias.