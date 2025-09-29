Encuentran a hombre atropellado en la salida norte de Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre murió en la carretera federal México 15, el cual se presume que fue atropellado.

De momento, la persona no ha sido identificada, se presume que puede ser una persona en condición de calle o alguien que estaba laborando en el campo.

Los hechos fueron reportados durante la mañana de este lunes; el hombre quedó sobre la carpeta asfáltica en el tramo de entrada a la ciudad, a unos metros de la carretera que conecta a la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

El sitio fue acordonado por lo que el tráfico vehicular se detuvo para que las autoridades periciales realizarán labores de investigación.