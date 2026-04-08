Encuentran a un minero sin vida en mina de Rosario: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina el hallazgo sin vida de uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en Rosario, Sinaloa, al tiempo que las labores de rescate continuaban para extraer a Francisco Zapata Nájera, segundo minero localizado con vida en el interior del yacimiento.

Un cuarto trabajador permanecía sin ser localizado.

El accidente ocurrió el 25 de marzo tras el colapso de una presa de jales al interior de la mina, lo que provocó la ruptura de una geomembrana y permitió el ingreso de agua y sedimentos a los niveles inferiores.

De los 28 trabajadores que se encontraban en la zona al momento del siniestro, 24 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados en galerías subterráneas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, tras el hallazgo del tercer trabajador sin vida, el personal especializado llevó a cabo los procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para su traslado a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas de identificación.

Los familiares de los trabajadores fueron notificados del hallazgo por parte de las autoridades, quienes mantienen comunicación constante con ellos sobre el avance de las diligencias.

La tarde del 7 de abril de 2026, brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 47 años, originario de Papasquiaro, Durango, después de 312 horas atrapado en el interior del yacimiento.

Al momento de su localización presentaba signos de deshidratación y desgaste físico.

Sin embargo, los altos niveles de agua en la zona donde se encontraba el trabajador impidieron su extracción inmediata, por lo que el Comando Unificado concentró las labores en operaciones de bombeo para reducir el tirante hídrico de 2.05 metros restantes, con un gasto de extracción de 9 litros por segundo, a fin de garantizar condiciones de máxima seguridad durante el rescate.

El primer trabajador rescatado con vida fue José Alejandro Cástulo Colín, extraído el 30 de marzo de 2026, luego de más de 100 horas de labores ininterrumpidas.

En el operativo de rescate participan personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la CNPC y la Comisión Federal de Electricidad, además de autoridades de Sinaloa y brigadas especializadas de rescate.