Encuentran a una persona sin vida envuelta en una cobija en Rosario

EL ROSARIO._ Envuelto en una cobija fue encontrado el cuerpo de una persona en el camino de terracería que conecta se la carretera Federal México 15 con la comunidad de Ponce.

Hasta el momento tan sólo se conoce que es un hombre que se mantiene sin ser identificado.

Trascendió que vía C4 se dio el reporte a las diferentes corporaciones a las 6:50 horas de este viernes 19 de septiembre.

Tras el arribo de los elementos se confirmó el reporte donde se apreciaba una persona sin vida envuelta en una cobija color azul marino que vestía pantalón color azul, y botas de trabajo.

Más tarde se informó que la víctima tenía dos impactos de arma de fuego, y al no encontrar casquillos percutidos en el lugar se presume que no fue privado de la vida en el lugar del hallazgo.

El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional y elementos de Seguridad Pública, quienes dieron parte a su vez a la Fiscalia para levantar los indicios y la funeraria de guardia trasladaran el cuerpo sin vida.