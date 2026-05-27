$!Encuentran en malecón de Escuinapa artefacto explosivo sin detonar

ESCUINAPA._ La presencia de un artefacto explosivo, sin detonar, en el malecón de Escuinapa, alertó a las autoridades, quienes mantienen acordonado el lugar.

El Ejército Mexicano y Seguridad Pública mantienen acordonado desde Independencia, malecón y Callejón Independencia, en espera de expertos en explosivos.

El reporte fue hecho vía redes sociales por personas que observaron el artefacto sobre la banqueta del malecón, por lo que se empezó a acordonar el sitio por seguridad.