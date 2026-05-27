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Prevención

Encuentran en malecón de Escuinapa artefacto explosivo sin detonar

Cierran tramo de las vialidades, entre el malecón, la Calle Independencia y el Callejón Independencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/05/2026 07:44
27/05/2026 07:44

ESCUINAPA._ La presencia de un artefacto explosivo, sin detonar, en el malecón de Escuinapa, alertó a las autoridades, quienes mantienen acordonado el lugar.

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El Ejército Mexicano y Seguridad Pública mantienen acordonado desde Independencia, malecón y Callejón Independencia, en espera de expertos en explosivos.

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El reporte fue hecho vía redes sociales por personas que observaron el artefacto sobre la banqueta del malecón, por lo que se empezó a acordonar el sitio por seguridad.

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Los hechos se presenta durante la mañana de este miércoles, después de una noche de martes con un presunto enfrentamiento o ataque a la Guardia Nacional, donde un elemento fue herido, el Hospital IMSS Bienestar acordonado y luego el posterior traslado en helicóptero a Mazatlán.

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