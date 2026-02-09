$!Encuentran una segunda fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia

Una segunda fosa clandestina fue localizada en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia.

La tarde de este lunes al lugar ingresó una unidad del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para llevarse los cuerpos o restos humanos localizados, de los que se desconoce cantidad e identidad.

Fue el martes 3 de febrero cuando autoridades localizaron la primera fosa a unos 3 kilómetros al sur de este poblado, en donde el viernes las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron la existencia de la primera fosa con cuerpos y restos humanos, entre ellos algunos de los 10 mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero, 5 de ellos ya han sido identificados.