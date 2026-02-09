$!Encuentran una segunda fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, Concordia

Una segunda fosa clandestina fue localizada en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia.
La tarde de este lunes al lugar ingresó una unidad del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para llevarse los cuerpos o restos humanos localizados, de los que se desconoce cantidad e identidad.
Fue el martes 3 de febrero cuando autoridades localizaron la primera fosa a unos 3 kilómetros al sur de este poblado, en donde el viernes las fiscalías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron la existencia de la primera fosa con cuerpos y restos humanos, entre ellos algunos de los 10 mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero, 5 de ellos ya han sido identificados.
La entrada al terreno donde se encuentra la segunda fosa clandestina está resguardada por elementos de la Secretaria de Marina Armada de México desde la mañana de este 9 de febrero y solamente permiten el ingreso de personal de instituciones autorizadas.
Se espera la salida de la unidad del Semefo, la cual viene resguardada por personal de la Policía de Investigación del Estado.
Ya corrían algunas versiones de que además de la fosa hallada la semana pasada existen otras en las cercanías de El Verde.
La nueva fosa está ubicada en un predio al poniente de la comunidad que se ubica a unos 14 kilómetros al norte de la Ciudad de Concordia.