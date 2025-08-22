Encuentran vandalizado jardín de niños en comunidad del sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Vandalizado y robado fue encontrado el Jardín de Niños Candelaria Grave Moreno de la comunidad del Ejido la Campana.

De acuerdo con personal que labora en la institución, se dieron cuenta del hurto al llegar después del periodo de vacaciones.

”Había echado vueltas pero hace 15 días dejé de ir, ahora que fui a limpiar, como ya van a entrar, la puerta estaba desbaratada, la chapa estaba destrozada”, dijo personal de la institución.

En el kinder había destrozos diversos, faltaba una grabadora, un abanico y una grapadora.

El Jardín de Niños de la comunidad atiende a 60 niños y desde hace años no se presentaban este tipo de hechos.

Autoridades de Seguridad Pública acudieron a tomar el reporte de los hechos y aunque consideran que no era un daño grande lo que se hizo en el robo de objetos, es un abuso haber entrado al sitio y causar tanto daño.