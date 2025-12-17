El Sur
Afectaciones

Enfrentamientos dejan sin luz a varias colonias de Escuinapa

Vecinos de las colonias Insurgentes, Roblito y Francisco I. Madero reportan la suspensión del servicio de energía eléctrica tras ‘bombazos’ y balazos registrados este miércoles, que habrían dañado un transformador y postes de la zona
Noroeste/Redacción |
17/12/2025 18:15
17/12/2025 18:15

ESCUINAPA._ Las colonias donde se suscitaron enfrentamientos este miércoles en Escuinapa están sin energía eléctrica desde la mañana, reportan vecinos, quienes piden ayuda.

Los asentamientos afectados son Insurgentes, Roblito y parte de la Francisco I. Madero, que se quedaron sin electricidad al parecer por bombas y balas que destruyeron un transformador y posterías de la zona.

”Por favor, estamos sin luz”, señalan en redes sociales.

Al caos provocado por balazos, que causó pánico entre la población, se suma el estrés de estar en la oscuridad.

