$!Enfrentamientos del viernes en Escuinapa deja dos viviendas con impactos de bala

ESCUINAPA._ En una madrugada más de sobresaltos y enfrentamientos entre civiles, dos viviendas resultaron con impactos de bala, informaron autoridades.
Vecinos de diversas colonias de la cabecera municipal empezaron a reportar detonaciones de armas de fuego y explosivos desde la 01:00 horas de este viernes, cuando el llamado a las autoridades en redes sociales estaban desde las colonias El Roblito, Insurgentes, Pueblo Nuevo, 10 de mayo, Paredones, las Fuentes y el lugar conocido como Colinas de Contreras, en un segundo día de madrugadas bajo el fuego.
Alrededor de las 10:00 horas llegó el reporte de dos viviendas baleadas en el Infonavit Loma Linda, por la calle Telesforo Armenta, cerca de la Carretera México 15.
Las viviendas estaban deshabitadas, según señaló el dueño de una de las propiedades, la vivienda contigua también estaba dañado por el impacto de proyectiles y en el sitio se encontraron casquillos por la calle y en el patio de los dos domicilios, por lo que Seguridad Pública acordonó el sitio, se informó.