$!Enfrentamientos del viernes en Escuinapa deja dos viviendas con impactos de bala

ESCUINAPA._ En una madrugada más de sobresaltos y enfrentamientos entre civiles, dos viviendas resultaron con impactos de bala, informaron autoridades.

Vecinos de diversas colonias de la cabecera municipal empezaron a reportar detonaciones de armas de fuego y explosivos desde la 01:00 horas de este viernes, cuando el llamado a las autoridades en redes sociales estaban desde las colonias El Roblito, Insurgentes, Pueblo Nuevo, 10 de mayo, Paredones, las Fuentes y el lugar conocido como Colinas de Contreras, en un segundo día de madrugadas bajo el fuego.