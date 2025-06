$!Enrique y Jesús celebran ser gemelos, emprendedores y padres

“Siempre he trabajado, no dependía de mi familia al 100 por ciento, pero ahora sí alguien iba a depender de mí, entonces yo ya adelanté mi trabajo y mi visión fue más allá, de decir ‘¿Sabes qué? Debo tener algo para cuando mi hija nazca”, expuso Héctor Enrique.

“Muchas emociones encontradas, también por parte de todo también tenía miedo por no saber si iba a poder con la responsabilidad, y todo ese rollo, pero gracias a Dios ya aquí andamos”, expuso.

Refirió que tras la noticia de que su esposa estaba embarazada se propuso aumentar la venta, al pasar de un menudo hasta llegar a los tres.

“El ser papá te da esa fuerza, esa valentía; ves la adversidad pero es lo que te hace dar el paso pues, sin temor a equivocarse y si te equivocas ni modo a darle para adelante”, señaló.

En la faceta de ser padre, reconoció que lo más difícil es aprender sobre la marcha con su primera hija, pero le ha servido para adquirir toda la experiencia.

“(Lo más difícil) los primeros años de ellos, no me acuerdo donde vi que dice ‘lo que tú tienes de ser hija, la primera, es lo que yo tengo de ser papá’. Vas aprendiendo día con día, no nacemos enseñados”, expresó.

Con relación a la conexión de gemelos, sostiene que sí existe, ya que al nacer la hija de su hermano Enrique lo vivió con la misma intensidad como si fuera suya; aunque ya había experimentado con el nacimiento de los sobrinos por parte de sus hermanos mayores, la experiencia no fue igual.

Ambos hermanos coinciden que la mejor lección para ser buenos padres es el contar con un padre ausente, lo que los lleva a buscar en el día a día a estar y dar lo mejor para sus hijos.

No obstante, expusieron que no carecieron de la figura paterna que los guiara, recibiendo ese apoyo de su abuelo paterno, Esteban Rodríguez, y su tío Octavio Hernández.