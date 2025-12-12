$!Entonan serenata y Mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe en Rosario

EL ROSARIO._ Tras una serenata encabezada por la ex participante de La Voz México, Leididiana Mayorquín, y la agrupación “Los 3 que forman 7”, junto a fieles asistentes entonaron las tradicionales Mañanitas en honor a Santa María de Guadalupe en el Santuario local. Fue en punto de las 11:00 horas que se dio inicio con la serenata al interior del Santuario de Nuestra Señora del Rosario.





La cantante Leididiana Mayorquín refirió que es la segunda edición que participa de esta serenata, misma que representa un honor al ofrendar su talento a la denominada reina de México. “Para mí es una bendición para mi porque no cualquiera tiene la oportunidad de cantarle Las Mañanitas en un Santuario el mero día de su adoración entonces estoy muy emocionada y muy agradecida”, dijo. La intérprete manifestó que en su canto le pedía principalmente salud, trabajo pero sobre todo la paz debido a la situación que se vive en el Estado y el País para que pronto todo cambie. Fue en punto de medianoche que a invitación del párroco, Porfirio Langarica, los fieles presentes se acercaron a la imagen previamente decorada en una de las naves del templo religioso para entonar Las Mañanitas.



