$!Entre ceremonias y danza, reciben el Equinoccio de Primavera en Las Labradas

SAN IGNACIO._ En un ambiente de convivencia, respeto y conexión con la naturaleza, cientos de personas se reunieron para participar en el Equinoccio de Primavera 2026, que se celebró este sábado en la zona arqueológica de Las Labradas, en San Ignacio. Desde temprana hora, los visitantes, en su mayoría vestidos con prendas blancas, comenzaron a reunirse frente al mar para formar parte de las diversas actividades organizadas con motivo de esta ceremonia, sumándose a dinámicas orientadas a la conexión con la naturaleza y el inicio de un nuevo ciclo.









Familias, grupos de turistas y visitantes individuales se sumaron a sesiones de yoga, rituales de limpieza y purificación, así como a la ceremonia de recepción del sol, considerada uno de los momentos centrales de la jornada, donde los participantes se concentraron en silencio y realizaron movimientos guiados, en un ejercicio colectivo que simboliza renovación y energía. Durante el evento estuvo presente la titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien destacó la afluencia de visitantes, así como la importancia de vincular la cultura con el turismo para fortalecer la identidad y la oferta del destino.













La funcionaria destacó que lugares como Las Labradas complementan la vocación turística de Sinaloa, con experiencias basadas en la historia y tradiciones. “Estamos muy contentos por la gran respuesta que tuvimos hoy, hay muchísima gente más que el año anterior, estimando una asistencia de más de 3 mil personas, lo cual refleja el interés que genera este evento”, comentó. “Nos da gusto ver a tantos turistas y visitantes disfrutando de este día aquí en Las Labradas, uno de los lugares más especiales de México para vivir el equinoccio de primavera. Un sitio que combina historia, cultura y también esta conexión con la energía y la naturaleza”.













Sosa Osuna señaló que este evento cuenta con una amplia variedad de actividades para que disfruten los visitantes, entre ellas presentaciones académicas, la danza del venado, exhibiciones del juego de pelota prehispánico ulama, así como rituales y ceremonias de carácter más espiritual. “Tenemos una agenda muy completa, con presentaciones académicas, danza del venado y el saludo al sol. Muchos visitantes vienen por primera vez y otros regresan porque ya conocen la experiencia”, dijo. “Es un evento que permite vivir la cultura y las tradiciones de una manera muy especial”.











Además de las actividades tradicionales, también hubo expresiones culturales como la tradicional danza del venado, conferencias de historia y una exhibición del juego de pelota prehispánico ulama, donde cada una buscó reforzar el vínculo entre lo ancestral y las prácticas actuales. A lo largo de la jornada se pudo ver a visitantes provenientes de municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome, Navolato, Elota, Rosario y Escuinapa, así como también a grupos de turistas extranjeros. A través de este tipo de encuentros, Las Labradas se reafirma como un espacio que además de resguardar vestigios arqueológicos, permite la realización de actividades que promueven la cultura, la tradición y el sentido de identidad sinaloense.