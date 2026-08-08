$!Entre puntadas de aguja e hilo, Ana Karen encontró en el bordado una forma de arte en Rosario

EL ROSARIO._ Ana Karen Muñoz Patiño afirma que su primer acercamiento con el bordado fue a muy temprana edad al realizar servilletas, pero fue durante la pandemia del Covid-19 que su reencuentro con esta actividad la ayudó a descubrir su tribu de bordadoras en línea y con ellas que puntada a puntada se puede pasar de crear una artesanía a una obra de arte. Aunque de profesión indicó es Licenciada en Gastronomía, misma que ha ejercido y actualmente desarrolla desde la docencia, siempre le han gustado las manualidades, trabajar con las manos. “Pues mira desde chiquita yo empecé a abordar, yo me acuerdo que cuando estaba, qué te diré tener uso de razón, 7 años ya de tener una memoria”, dijo.





Recordó que en ese momento se encontraba en casa de su abuela materna Victoria Cortes, y en la acera de enfrente vivía una señora conocida como “Geña” quien todas las tardes salía a la banqueta con su silla tejida de palma para ponerse a bordar, por lo que ella salía siempre a contemplarla. “Quiero creer que mi abuelita ella también tenía costuras en su casa, que ella fue la que me enseñó las primeras puntadas, mi abuelita Victoria... Y ahí me enseñó mi abuelita las primeras puntadas a empezar a hacer servilletas sencillas, sencillas, con la pura orillita bordada”. Expuso además que recuerda que era competición en las tortillerías de ir a ver quién llevaba las servilletas más bonitas, pues como en toda casa mexicana, hay servilletas bordadas para las tortillas.





El segundo paso en este oficio, manifestó que lo dio en la primaria ya que dentro de la clase de artes siguió presente el bordado, así como también el tejido para las orillas de sus servilletas. Latente en ella el oficio, expuso que siempre entre sus cosas cargaba una bolsita con costuras y con cosas así, no de usarlas a diario, pero sí estando ahí las cosas y de vez en cuando las agarraba. “Crezco y se viene la pandemia y pues ya de esas que no sabías ni qué hacer porque no te dejaban salir a ningún lado... Entonces, escrollando en Internet, pues yo me encontré que se hacían muchas cositas bonitas con el bordado y yo me acordé que yo sabía y ya empecé a ver otras técnicas que bordado de estilo que llaman bordado mágico y que con tramas y no sé qué cosas de este”, expuso.







Fue así como retomó, dijo, la actividad practicando todo lo que internet le ofrecía una vez iniciado el confinamiento definitivo del Covid-19 entre los años 2021 y 2022, por lo que fue al mercado en busca de más materiales. Detalló que en este reencuentro con el bordado se dio con el acrilán y una puntada básica conocida como la vuelta hacia atrás, uno de los cuatro básicos como lo son cadenilla, punto relleno o punto tallo y punto cordón. “Pues me compré y me vine a encerrar, pues ya desde ahí retomé completamente el bordado, ya aprendiendo más técnicas. Encontré una tribu en Internet, encontré mi tribu, mi tribu bordadora, me metí a un grupo de Facebook que era privado ahí había una maestra y esa maestra daba clases cada semana aprendiendo nuevas técnicas y nuevas puntadas todos los días, todas las semanas”, argumentó. Al empaparse cada vez más, en su deseo por crecer, decidió inscribirse en un curso avalado por La Universidad de San José de Costa Rica e iniciar un camino para profesionalización en el bordado. Motivo por el cual en la actualidad conoce 100 puntadas diferentes, las cuales aclaró no se usan todas en un solo bordado, se van usando en diferentes bordados y depende la técnicas. Ana Karen dio a conocer que hay también una gran cantidad de técnicas como de lunéville, de jacobino, de satín, una de las más difíciles, pero todas ellas ayudan a practicar todas las puntadas. “Saber intuir dónde colocar cada puntada, porque no ejemplo, una flor no le voy a poner, no sé, un relieve muy feo para que se vea tosco, no, se lo voy a poner sutil para que se asemeje lo más posible a lo original, a lo natural, que es una flor”, explica.



