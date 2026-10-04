Entrega DIF apoyos a 450 familias afectadas por lluvias y marejadas en Rosario

EL ROSARIO._ Un total de 450 familias de El Rosario y la comunidad de Agua Verde recibieron apoyos del Sistema DIF Sinaloa, como parte de las acciones de atención a las zonas costeras afectadas por las lluvias y el incremento del nivel del mar.

Personal del DIF Sinaloa, encabezado por su directora general, Mercedes Ibarra Medina, realizó este domingo la entrega de apoyos en ambos puntos del municipio.

En la cabecera municipal fueron atendidas 400 familias, a quienes se distribuyeron 100 catres, 200 colchonetas, 100 cobijas, 60 kits de estufa con cilindro, 50 abanicos, 204 lentes de lectura y 200 despensas.

Mientras que en Agua Verde, 50 familias desplazadas y en situación vulnerable recibieron colchonetas y despensas.

El Gobierno estatal señaló que estas acciones forman parte de las medidas implementadas para atender la emergencia ocasionada por los efectos de los huracanes “Polo” y “Rachel”, que provocaron un incremento en el nivel del mar y afectaciones en comunidades ubicadas en la zona costera de Sinaloa.

El DIF Sinaloa informó que los apoyos fueron destinados a familias que se encuentran en situación vulnerable ante las condiciones registradas en el litoral del estado.