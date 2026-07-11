$!Entrega DIF Rosario sillas de ruedas y apoyos funcionales

EL ROSARIO._ Con el objetivo de continuar brindando mejores oportunidades a los rosarenses, el Sistema DIF Municipal realizó una entrega de sillas de ruedas y equipos funcionales a 34 beneficiarios del municipio.
Estas acciones, se informó, fueron posibles gracias al trabajo coordinado con el DIF Sinaloa mediante el Programa de Atención a Grupos Prioritarios, el cual opera con recursos federales y estatales para beneficiar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad que requieren este tipo de apoyos para mejorar su movilidad y calidad de vida.
La entrega fue encabezada por la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailen Delgado Rendón, en representación de la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien reafirmó el compromiso de continuar impulsando estos apoyos que se traducen en bienestar para los sectores más vulnerables y que brindan herramientas que favorecen la autonomía e inclusión.
Dijo que acciones como estas representan un paso más en el compromiso de construir un municipio más incluyente, donde todas las personas tengan acceso a mejores oportunidades para desarrollarse con dignidad e independencia.
Entre los equipos entregados destacan sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.