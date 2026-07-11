$!Entrega DIF Rosario sillas de ruedas y apoyos funcionales

EL ROSARIO._ Con el objetivo de continuar brindando mejores oportunidades a los rosarenses, el Sistema DIF Municipal realizó una entrega de sillas de ruedas y equipos funcionales a 34 beneficiarios del municipio.

Estas acciones, se informó, fueron posibles gracias al trabajo coordinado con el DIF Sinaloa mediante el Programa de Atención a Grupos Prioritarios, el cual opera con recursos federales y estatales para beneficiar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad que requieren este tipo de apoyos para mejorar su movilidad y calidad de vida.