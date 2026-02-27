$!Entrega Sheinbaum tarjetas de programas del Bienestar en San Ignacio, Sinaloa

SAN IGNACIO._ La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la entrega de tarjetas de los programas Mujeres del Bienestar y Adulto Mayor en San Ignacio, durante su primera visita del año a Sinaloa. Durante el evento “Programas e Infraestructura para el Bienestar”, la Mandataria resaltó el alcance de los apoyos sociales y el presupuesto destinado a la política social del Gobierno federal. Además, culpó a gobiernos anteriores de no proporcionar recursos a apoyos sociales, y en cambio vender y privatizar recursos de la nación.

“¿Qué hacían antes con ese dinero?... seis sexenios, 36 años del llamado modelo neoliberal. Los presidentes fueron De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, 36 años. Vendieron las empresas del Estado, de la nación”, resaltó. Durante el evento, la Mandataria informó que en 2026 los programas del ienestar cuentan con un presupuesto de un billón de pesos, destinado a apoyos como la pensión para adultos mayores, becas educativas y nuevos programas sociales. Señaló que, al cierre de este año, cerca de 14 millones de adultos mayores recibirán la pensión bimestral, la cual asciende a 6 mil 400 pesos y continuará aumentando de forma gradual. Sheinbaum destacó también el nuevo programa de pensión para mujeres de 60 a 64 años, que posteriormente se integra de manera automática al apoyo para adultos mayores al cumplir 65 años.





Asimismo, reiteró que los estudiantes de preparatoria pública continúan recibiendo la beca Benito Juárez y adelantó que el Gobierno federal ampliará los apoyos educativos para estudiantes de nivel básico. En su mensaje, Sheinbaum Pardo defendió la política social impulsada desde la llegada del movimiento de la llamada “Cuarta Transformación”, iniciada, dijo, por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Señaló que prioriza la atención a los sectores más vulnerables bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. También afirmó que su administración mantendrá el incremento al salario mínimo, la ampliación de los programas sociales y el fortalecimiento del sistema de salud mediante el abastecimiento de medicamentos y la construcción de nueva infraestructura hospitalaria. La mMndataria concluyó su visita reiterando su compromiso de continuar con los programas sociales y asegurar que los recursos públicos se destinen directamente a la población.