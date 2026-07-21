$!Entregan 3.5 toneladas de semilla de maíz a productores de Escuinapa

“Este es un programa del Gobierno del Estado, representa un apoyo importante para los productores de temporal, pues contarán con insumos de calidad para iniciar el ciclo agrícola”, dijo José Alberto Jaime Ruezgas, director de Desarrollo Económico.

ESCUINAPA._ Productores de Escuinapa recibieron más de 3 toneladas de maíz para la producción agrícola de temporal para este año.

La entrega realizada por su dirección, a través del Departamento de Agricultura que está bajo su cargo, hicieron posible que con gestión se logrará obtener 3.5 toneladas de semillas de maíz, indicó.

El compromiso, indicó, es seguir gestionando programas que beneficien al sector agrícola, que es pieza fundamental para el desarrollo económico del municipio.

La encargada del Departamento de Agricultura, María Elena Robles, informó que estas semillas entregadas contribuirán a mejorar las condiciones de siembra para los agricultores.