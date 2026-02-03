$!Entregan 50 colchones a personas desplazadas por la violencia en Elota; fueron comprados del sueldo del Alcalde

El Ayuntamiento de Elota, en coordinación con el Sistema DIF municipal, entregó 50 colchones a personas desplazadas de manera forzada que perdieron sus hogares y pertenencias al huir de la violencia provocada por el crimen organizado.

De acuerdo con la información oficial, los colchones fueron adquiridos con recursos correspondientes a un mes de sueldo donado por el alcalde Richard Millán Vázquez, y el apoyo fue destinado a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad tras haber sido desplazadas de sus comunidades.

Durante el acto de entrega, la presidenta del Sistema DIF de Elota, Martha Isabel de la Vega Medrano, señaló que el apoyo se otorgó tras plantear al presidente municipal la necesidad de atender a personas desplazadas que requerían colchonetas y cobijas.

“Cuando le hice la petición que esta gente había sido desplazada y que estaba necesitando estas colchonetas, cobijas, el presidente municipal no dudó en comprar estos colchones para que ustedes puedan descansar”, expresó.

La presidenta del DIF municipal indicó que el recurso utilizado para la compra de los colchones fue aportado directamente por el alcalde y que, aunque existen más personas en condiciones similares, en esta ocasión el beneficio fue entregado a un grupo específico.

Por su parte, el Alcalde Richard Millán Vázquez afirmó que la solicitud fue atendida de manera inmediata con su salario, sin embargo expuso que existe un compromiso de campaña que se cumple mensualmente y se trata de gestiones mediante aportaciones realizadas por funcionarios públicos.

“Nosotros como funcionarios públicos hacemos una donación al mes de un día de nuestro sueldo y hemos logrado llegar a varias familias, varias escuelas con dinero que no estaba etiquetado”, señaló.

El Presidente municipal reconoció que el municipio enfrenta una situación compleja derivada de la violencia y las condiciones de seguridad, lo que, dijo, ha limitado la atención directa en algunas comunidades.