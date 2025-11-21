$!Entregan a Seguridad Pública de Escuinapa patrullas y armas

ESCUINAPA._ El Gobierno del Estado entregó cinco patrullas al municipio, mientras que los elementos recibieron uniformes y armas de parte del Ayuntamiento. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Rodríguez, informó que estas patrullas permitirán reorganizar el trabajo operativo en el tema de seguridad. “Teníamos cuatro patrullas en función en la cabecera municipal y cuatro en las bases, están funcionando y ya con estas que llegan nos permitirán reforzar la cabecera municipal”, dijo





También buscarán que las unidades que están en las bases puedan ser intercambiadas para que tengan mantenimiento para que funcionen bien. “Estas (unidades) ya están listas para entrar en operación a partir de hoy, hoy empiezan a operar, solo nos vamos a organizar”, dijo El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental indicó a los elementos que su labor en estos tiempos es de gran valor e insustituible, principalmente en hechos como los del jueves de un secuestro virtual a una menor. “Queremos que Escuinapa se siga sintiendo seguro, se siga sintiendo protegido, que se siga sintiendo que tiene en ustedes amigos y amigas”, dijo.





