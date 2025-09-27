$!Entregan apoyos a familias afectadas por lluvias en Palmillas, Escuinapa

ESCUINAPA._ Una entrega de apoyos para familias de la comunidad de Palmillas, afectadas por las recientes lluvias, fue llevada a cabo por autoridades en Escuinapa.
La jornada estuvo encabezada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, personal de Protección Civil y del Sistema DIF Escuinapa, quienes además llevaron a cabo un recorrido por las zonas más afectadas para constatar las necesidades de los habitantes.
Entre los apoyos entregados se incluyeron estufas, cilindros de gas, ropa, kits de limpieza, colchonetas y despensas, con el propósito de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y brindarles mejores condiciones en esta etapa de recuperación.
De acuerdo a un comunicado, esta entrega se llevó a cabo gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya; de la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz; y del propio Presidente Municipal de Escuinapa.