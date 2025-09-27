El Sur
Entregan apoyos a familias afectadas por lluvias en Palmillas, Escuinapa

El Alcalde Víctor Díaz, personal de Protección Civil y DIF Escuinapa recorrieron las zonas afectadas para repartir artículos para el hogar, despensas, ropa y más
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2025 22:39
27/09/2025 22:39

ESCUINAPA._ Una entrega de apoyos para familias de la comunidad de Palmillas, afectadas por las recientes lluvias, fue llevada a cabo por autoridades en Escuinapa.

La jornada estuvo encabezada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, personal de Protección Civil y del Sistema DIF Escuinapa, quienes además llevaron a cabo un recorrido por las zonas más afectadas para constatar las necesidades de los habitantes.

Entre los apoyos entregados se incluyeron estufas, cilindros de gas, ropa, kits de limpieza, colchonetas y despensas, con el propósito de atender de manera inmediata a las familias damnificadas y brindarles mejores condiciones en esta etapa de recuperación.

De acuerdo a un comunicado, esta entrega se llevó a cabo gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya; de la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz; y del propio Presidente Municipal de Escuinapa.

