$!Entregan apoyos a familias afectadas por lluvias en Palmillas, Escuinapa

ESCUINAPA._ Una entrega de apoyos para familias de la comunidad de Palmillas, afectadas por las recientes lluvias, fue llevada a cabo por autoridades en Escuinapa.

La jornada estuvo encabezada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, personal de Protección Civil y del Sistema DIF Escuinapa, quienes además llevaron a cabo un recorrido por las zonas más afectadas para constatar las necesidades de los habitantes.