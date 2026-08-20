$!Entregan equipos productivos a emprendedores en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Gobierno de Sinaloa y el de Escuinapa entregaron 187 equipos productivos a 54 emprendedores de Escuinapa buscando fortalecer la economía familiar e impulsar el autoempleo en la cabecera municipal y comunidades. La entrega se realizó mediante las modalidades Equipa, Saber Hacer, Estiliza y Atienda, beneficiando a hombres y mujeres de distintas localidades. Esta iniciativa subraya la colaboración entre los niveles de gobierno para apoyar los sectores productivos del Municipio. La Secretaría de Economía del Estado ha reiterado su compromiso de trabajar de cerca con el Municipio para impulsar el desarrollo local.







La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, quien representó al Presidente Municipal Víctor Manuel Díaz Simental, dio la bienvenida a las autoridades y beneficiarios. Ella destacó el respaldo de la Gobernadora Yeraldine Bonilla. “Contar con el apoyo del Gobierno del Estado representa una oportunidad para construir mejores condiciones para nuestras familias”, afirmó Ibarra Rojas. Agradeció a las autoridades estatales por su respaldo a los emprendedores. Diego Armando Aguerrebere Espitia, Secretario de Economía del Estado de Sinaloa, señaló que el objetivo principal de estos programas es que los apoyos lleguen directamente a las personas. “Nuestra intención es que ustedes sean directamente beneficiados, sin intermediarios, y ponerlo a trabajar”, expresó Aguerrebere Espitia.







Recalcó que la mayoría de los presentes trabajan con sus manos, al igual que los emprendedores. El funcionario estatal mencionó que estos apoyos buscan generar oportunidades para las familias y fortalecer los negocios locales. Reiteró el compromiso de continuar trabajando con Escuinapa. El subsecretario de Economía, José Ángel López Fierro, informó que los 187 equipos productivos se entregaron a 54 beneficiarios con actividades en diversos giros. López Fierro destacó que aproximadamente el 60 por ciento de los beneficiados son mujeres. Explicó que, aunque los equipos son básicos, representan una herramienta para iniciar o fortalecer un negocio y generar autoempleo. En representación de los beneficiarios, Gabriel Rivera Hernández, de la modalidad Saber Hacer, agradeció el respaldo. Él indicó que los equipos son una oportunidad para fortalecer su emprendimiento y seguir adelante.





