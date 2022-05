$!Entregan nuevo pueblo a comuneros de la Presa Santa María

“Porque me comprometo yo, porque puedo equipar de todo a toda la clínica, no tenemos problema, el gobierno no está tan limitado para que no resuelva los problemas elementales de las comunidades”, dijo.

Antes de llegar a la comunidad desplazada por la construcción de la Presa Santa María, pudo ver Matatán y comprometerse a hacer tres aulas, mientras que en Jalpa y Las Habitas se comprometió a resolver la falta de agua.