$!Entregan un millón de pesos en microcréditos a comerciantes de Escuinapa

ESCUINAPA._ Al entregar créditos a comerciantes de Escuinapa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava expresó que esta acción tiene como fin estimularlos ante los tiempos difíciles en los que han resistido. “Sé de la importancia de recibir este tipo de apoyos; los efectos de la inseguridad, lo que esto ha traído, ustedes que se dedican al comercio, que son microempresarios, entendemos que han tenido una resistencia... Valoramos muchísimo del pueblo de Escuinapa la resistencia que han tenido, pero hay esperanza, contamos con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheimbaum”, dijo.

Además, señaló que se va avanzando, ya que en esta ocasión se entregaron microcréditos por un millón de pesos a 99 personas y también se empezó a dispersar Bienpesca. Domínguez Nava agregó que todo se hace de manera coordinada entre gobiernos y desea que la ciudadanía sepa que tiene un gobierno que le respalda y sirve al pueblo.

Este viernes, la Gobernadora de Sinaloa tuvo una jornada de prácticamente todo el día en Escuinapa, empezando con la mesa de seguridad y después con una mesa de seguridad y justicia para las mujeres. “Reconocemos que hemos vivido momentos complicados en Escuinapa y Mazatlán, se nos han incrementado el número de feminicidios y tenemos que reconocer que este es un problema que estamos viviendo para atender, no podemos hacer como que no existe, no sucede”, dijo. La Mandataria estatal apuntó que se seguirá trabajando junto con el Municipio para lograr más cosas en beneficio de los escuinapenses.