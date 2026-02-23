$!Entregan uniformes a policías en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y autoridades de Seguridad Pública entregaron uniformes a elementos de policía a puerta cerrada y de manera privada.
La entrega de uniformes se realizó este lunes, se informó mediante un boletín y no se invito a medios de comunicación debido a que fue un evento ‘repentino’ que no estaba en agenda.
En el evento además del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, estuvo presente el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, quién informó que se hizo entrega de 96 uniformes, que incluyen gorra y botas, las cuales fueron entregadas con recursos del Gobierno del Estado, se señala en el boletín.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental agradeció al Gobernador Rubén Rocha Moya, así como el compromiso de los elementos de policía con la sociedad escuinapense.
La entrega de uniformes contó además con la presencia de la Síndica Procuradora Lucila Polanco Duran, los regidores Francisco Coronado Barajas, Guadalupe Coronado Barajas, la secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas. El municipio enfrenta desde diciembre un contexto de inseguridad, en la que los comercios han sido también afectados por el auto encierro social, aunado a qué señalan se ha incrementado el robo a casa habitación.
El personal de Seguridad Pública suma un segundo retraso en salarios, después de que en enero no se les pago pues no habían llegado recursos federales del Fortamun y este mes no sé ha pagado la quincena ni semana debido a que falta de recursos del mismo Fondo, que llegan hasta fin de mes.