$!Entregan uniformes a policías en Escuinapa

ESCUINAPA._ El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y autoridades de Seguridad Pública entregaron uniformes a elementos de policía a puerta cerrada y de manera privada.

La entrega de uniformes se realizó este lunes, se informó mediante un boletín y no se invito a medios de comunicación debido a que fue un evento ‘repentino’ que no estaba en agenda.

En el evento además del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, estuvo presente el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, quién informó que se hizo entrega de 96 uniformes, que incluyen gorra y botas, las cuales fueron entregadas con recursos del Gobierno del Estado, se señala en el boletín.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental agradeció al Gobernador Rubén Rocha Moya, así como el compromiso de los elementos de policía con la sociedad escuinapense.