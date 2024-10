EL ROSARIO._ A pesar de que ofrece una alternativa sana a niños y jóvenes del municipio, el entrenador Jorge Crespo Aragón denunció que no se le permite impartir sus prácticas de basquetbol por autoridades en la cancha pública.

“Hasta hace un año que la Presidenta actual nos movió de aquí, no sé por cuál razón. Nos dijo que la pintura se desgastaba, que ya no podía estar yo aquí”, lamentó.

Al tiempo que refirió que desde hace 14 años imparte esta disciplina, y desde el 2010 que la academia “Mágicos del Rosario” llegó a la cancha conocida como Telmex no había tenido problemas con ninguna administración.

Al encontrarse con candados, los alumnos han tenido que brincar entre las bancas para poder entrar a la cancha señalada con el temor de que llegue Seguridad Pública.

“Tenemos esa incertidumbre de que vayan a venir y nos digan algo, pero sinceramente Seguridad Pública se ha portado respetuoso con nosotros”, sostuvo.

De una carpeta con documentos sellados por el Municipio en sus diferentes trienios, expuso la emitida y firmada por la administración actual, por lo que no se explican por qué recientemente les fue cerrada con candados.

Aunque, indicó que inició en el Polideportivo “Horacio Llamas Grey”, posteriormente se cambiaron a la cancha en mención, encontrando que los pisos y tableros no eran funcionales por lo que se dieron a la tarea de mejorarlo.

“Nos vinimos para acá y empezamos a darle un poquito de forma con la pista más que nada, se le puso un poquito de piso, después conseguimos los tableros”, dijo.

Otra gestión, afirmó, fue que en el 2012 se juntaron mil 500 firmas para la remodelación de la cancha y que se instalara la techumbre.

Crespo Aragón dijo que existen otros promotores que imparten otros deportes que generan una cuota en espacios municipales, por lo que no se explica a qué se deben las acciones en su contra.

“Pues hay otra escuela particular allá en el polideportivo (Horacio Llamas Grey), y también están entrenando y no veo que les cierren las puertas a ellos, entonces no tendría porqué”, refirió.

Destacó que actualmente cuenta con 90 alumnos, de los cuales en este afán de abonar al municipio alrededor de 20 reciben beca sin cobro alguno.

Señaló además que sólo en el horario que realizan las actividades de 15:00 a 19:00 horas se mantiene cerrado el espacio, mientras que más noche se permite a otros jugadores, donde incluso se han encontrado botellas embriagantes.

Llamó a las autoridades a buscar el resolver la situación sin afectar a los menores que reciben esta formación deportiva.

Ante los señalamientos se buscó la réplica ante la autoridad municipal pero no se recibió una respuesta.