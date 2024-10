ROSARIO._ Tras haber denunciado que desde hace un año se le impide dar clases de basquetbol en la cancha pública “Telmex”, de El Rosario, el entrenador Jorge Crespo Aragón negó haber abandonado una reunión para firmar un acuerdo, como lo aseveró la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

”Que venga en realidad y me diga la Presidenta, que me diga a mí por qué está dando la negación, que en realidad me lo diga, que no se firmó ningún acuerdo con ella, no es cierto...yo nunca me fui de ninguna reunión, todavía terminó la reunión la saludo de mano”, afirmó.

El entrenador indicó que el único convenio que se propuso, pero en una reunión previa y privada, fue que las horas de entrenamiento se dividieran en tres canchas distintas, situación que rechazaron los padres de sus alumnos por la movilidad y logística que representa, además de las condiciones en que se encuentran esas unidades deportivas.

”Ella sí me facilitaba la cancha, repito una hora aquí, una hora en poli (Polideportivo Horacio Llamas Grey), y una hora en la cancha de la Calderón”, explicó.