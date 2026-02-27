El Sur
|
Gobierno

#EnVivo | La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza en San Ignacio evento de Programas del Bienestar

La visita forma parte de la gira de la Mandataria por Sinaloa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/02/2026 15:09
27/02/2026 15:09
#Bienestar
#Gobierno de México
#Gira Presidencial
#San Ignacio
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube