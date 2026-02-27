27 febrero 2026
SUSCRÍBETE
Edición Impresa
Culiacán
Mazatlán
El Sur
Norte
Nacional
Internacional
Seguridad
Opinión
Editorial
Colaboraciones
Detrás de página
Malecón
Cartones
HUB Negocios
Beisbol
Futbol
Más deportes
Inndaga
Gente
Espectáculos
Cultura
Coronavirus
Culiacán
Mazatlán
Opinión
HUB Negocios
Beisbol
Inndaga
Espectáculos
$producto
https://www.noroeste.com.mx/binrepository/769x512/1c1/768d512/none/12707/LOWS/san-ignacio_1-12711409_20260227151252.jpg
El Sur
|
Gobierno
#EnVivo | La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza en San Ignacio evento de Programas del Bienestar
La visita forma parte de la gira de la Mandataria por Sinaloa
Noroeste/Redacción
|
27/02/2026 15:09
27/02/2026 15:09
Encuentro de Programas de Bienestar en San Ignacio.
#Bienestar
#Gobierno de México
#Gira Presidencial
#San Ignacio
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo