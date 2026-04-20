Equipo especializado buscará a minero que permanece atrapado en mina de Rosario

ROSARIO._ Durante el día 27 de búsqueda de Isidro Beltrán en la mina Santa Fe, el Puesto de Comando determinó la intervención de equipo especializado, aunque no determinó en qué consistiría.

Así lo expuso en el reporte oficial que ofrece la Comisión Nacional de Protección Civil, donde se da a conocer las acciones y avances para el rescate del cuarto minero.

“Se afinan las siguientes intervenciones y la incorporación de equipo especializado, manteniendo la coordinación activa para seguir avanzando de manera segura y constante”, indicó en el comunicado oficial.

Estas labores, se indica, avanzan en la zona del rebaje 48-2, integrando el uso de maquinaria y la inspección especializada para mantener el progreso en la galería y fortalecer las acciones en sitio.

Se indicó que se sigue trabajando en la zona donde Isidro tendría que presentarse a trabajar el día del accidente en base a registros de itinerario y videos que ofreció la empresa minera.

En un comunicado anterior, se indicó además que se llegó al punto de interés pero al no encontrar algún indicio de Beltrán se extenderían los trabajos al sur.

En las labores, se indican que se mantienen todo el día, todos los días, donde participan la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión Federal de Electricidad Nacional, Gobierno del Estado de Sinaloa, Protección Civil Sinaloa, personal de la empresa minero y voluntarios.