$!Ernestina desea al morir regresar a Las Cabras

La Fiesta del Mar de Las Cabras la conecta a su esencia, a su familia, al recorrido que desde niña hacia con su mamá, en carrera al Cerro de Las Cabras, el sitio donde empezó la tradición.

“Si me dejan, lloro cada año vengo, voy a cumplir 80 años, Dios me ha dejado venir, una vez casi me quedo, pero no debo perder la tradición”, expresó.

LAS CABRAS, Escuinapa._ Su testamento señala que cuando muera debe ser llevada a playa Las Cabras, pues es el lugar al que siempre quiere regresar, manifestó doña Ernestina Hinogiante.

“Sea testigo, el periódico (Noroeste) de que cuando yo me muera, que me traigan un rato aquí (a Las Cabras) eso quiero”, dice.

Después de eso que la lleven al campo santo, pero Las Cabras es un lugar que no puede dejar de acudir, por eso cada año compra 3 enramadas, ahí se junta toda su familia, sus hijos que viven en Mazatlán y en Michoacán.

“Cuando íbamos en carreta, ya casi se acababan las fiestas, cuando nosotros íbamos llegando, pero así es esto”, dice con una carcajada.

Lo que más espera en el año es mayo, nada puede dejar de faltar a esta fiesta, bromea diciendo que su esposo siempre le decía que en caso de que muriera en estas fechas, tendría que congelarlo para volver después a realizar las honras fúnebres, afortunadamente no hizo falta, señala ante la risa de sus hijos.

Para ella las Fiestas del Mar de Las Cabras es más que un festival de playa, son días para compartir, para celebrar y para disfrutar de la convivencia familiar.