$!Ernesto ‘El Polacas’, 20 años dedicado a la limpieza de Rosario; la mitad de ese tiempo con su tambito

“Me siento más o menos, es lo que me tiene parado porque me canso y me recargo en él, para no caerme, barro y recojo basura”, dijo.

“Soy libre, de confianza, al sindicato no me meten, ya me dijeron que no me metían por la edad que tengo”, argumentó.

Inicia a trabajar en punto de las 6:00 horas, aunque en la actualidad tiene el permiso de llevarse el tambo a su casa tras sufrir un infarto, pero antes tenía que ir una hora antes al tener que recogerlo en Seguridad Pública.