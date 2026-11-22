EL ROSARIO._ Con cerca de 30 años dedicado a la banda sinaloense, Ernesto Martínez Hernández asegura que lleva la música en la sangre, al dar continuidad al legado que heredó de su padre, Jesús Rigoberto Martínez Cárdenas; y su abuelo, Benito Martínez. ”Sí, (es una pasión), porque ya lo traemos, ya lo traemos en la sangre, pues eso ya desde chico, desde que empezamos a ver a una cubeta, ya queremos golpearla”, aseguró.

“Neto”, como es mejor conocido, recordó que fue a la edad de 17 años cuando se inició en la música con la trompeta por necesidad al requerirse el instrumento, ya que confesó que su anhelo era tocar la tarola. “Vengo de familia de músicos, de todos los Martínez, y aparte pues aquí con todos los amigos pues ahí es donde nos juntábamos desde chiquillos. Fue una inquietud de todos y ahí surgió el gusto por la música entre todos nosotros, porque veíamos a los papás trabajar en eso y nos gustó y seguimos aquí todavía, aunque tenemos otro trabajo pues, pero ahí andamos, echándole ganas”, explicó.

El rosarense, tercera generación de la familia Martínez en la música, reconoció que creció viendo a su padre “Chuy” Martínez, siendo uno de los mejores tuberos, ya que desarrolló la actividad a su vez por espacio de 50 años en Banda Hermanos Martínez. Aunque se podría creer que sus primeros pasos fueron en la banda donde creció su padre, “Neto” explicó que sus inicios fueron en la ahora extinta Banda Nueva Ilusión, la cual se convirtió en un semillero de talentos que incluso en la actualidad siguen brillando. “No, yo empecé en La Nueva Ilusión, ahí con el profesor Severo Ponce Cortés, gran músico, director de la banda... de ahí salieron varios cantantes que fue Jorge Medina, ‘El Mimoso’ El Recodo, Jorge Medina pues de La Arrolladora y muchos más que se fueron sumando ahí, por ejemplo, Javier Hernández, que anda en la MS”, dijo.

Tras finalizar el proyecto Banda Nueva Ilusión, el músico refirió que pasó a la banda familiar Hermanos Martínez, y posteriormente en Banda La Rosarense. “Neto” refirió que tras salir un tiempo retornó a Banda La Rosarense, pero ya no con su compañera de tantos años, sino ahora con la tambora. “Yo me salí, ya como es un pito muy duro, ya no pude tocar y me invitaron a que formara parte con la tambora, y pues me devolví y ahí ando con ellos ya, pero sí que también como unos 12 años tengo con ellos ya”, relató.

Al ser instrumentos diferentes, dijo, la trompeta es más compleja al ser de viento, mientras que la tambora una precisión y la exigencia por consiguiente es menor. Por otra parte, apuntó que una de las mayores satisfacciones ha sido el poder sacar adelante a sus tres hijos, además de darles estudios, lo cual no ha sido fácil al tener que alternar con otros trabajos para amortiguar las temporadas bajas o crisis como la que se vive en la actualidad. “Pues mira, con esto yo he sacado adelante a mis hijos, ya les di carrera a los tres y sí he tenido más trabajos, pues, pero con la música ha sido mi oficio que gracias a Dios he salido adelante con mis hijos y ahí andamos luchándole”.