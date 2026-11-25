ESCUINAPA._ Pese a ser una entidad fiscalizadora, la Síndica Procuradora, Lucila Polanco Duran informó que es el Órgano Interno quien se está encargando de resolver las observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Al señalarle que uno de las observaciones fue la contratación de grupos sin sustento legal por parte del área de Atención Ciudadana en 2025, lo cual debió avalar, precisó que sí se le informó.

- ¿Ese tema no pasó por sus manos, no se dio cuenta?, se le preguntó.

“Sí a nosotros se nos mantiene informados... yo creo que, después nos llegará de parte de la ASE, entonces ya nada más es cuestión de aclarar, de aclarar porque se hizo esos contratos, pero eso lo maneja el órgano (OIC)”, respondió la funcionaria.

Señaló que son temas que maneja el Órgano Interno de Control, el cual después le notifica a la sindicatura, el dar respuestas a esas observaciones quedan en manos del OIC.

Precisó que considera que las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado solo requieren aclararse y serán sustentadas.

En cuanto a otros temas legales, señaló que se están trabajando principalmente en las sentencias laborales que ya están conveniadas, las cuales no van al corriente en pagos debido a problemas financieros de la Comuna.

“No vamos al corriente ahorita, completamente porque ha habido cuestiones en que a veces se detiene el pago, pero vamos tratando de salir”, dijo.

Las sentencias laborales se tienen, considerado dejar de pagar en octubre de 2027, para no dejar problemas a la siguiente administración.

Polanco Duran precisó que hay temas de sentencias laborales que no se pueden dar datos como nombres, debido a que tienen que guardar secrecía.