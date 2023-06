ESCUINAPA._ La Jumapae ha sido ‘el talón de Aquiles’ que como administración ha tenido que enfrentar, pese a que se hacen decenas de obras, la falta de agua por pagos que no ha hecho la dependencia a CFE es algo que le ‘pega’, reconoció la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Y es una razón por lo que como lo ha hecho desde inicios de administración, tiene que buscar el apoyo del Cabildo para poder hacer frente a estos pagos, a través de apoyos financieros, precisó García Sánchez.

“El problema del agua es ‘el talón de Aquiles’ que he tenido, puedo tener muchísimas obras en sindicaturas y comisarias, pero daña mucho que no haya agua y tenemos que buscar la manera de reinstalar el servicio, no es culpa mía que no se pague el recibo, buscaré de nuevo el apoyo de regidores”, dijo la edil.

Desde que inició su administración pública, Jumapae que es un órgano autónomo, ha recibo apoyos por más de 22 millones de pesos y cada mes de este año han tenido que salir al paso como Ayuntamiento para buscar pagar recibos de energía eléctrica, que es la razón por la que se corta el servicio y se deja de abastecer a la población.

“Tengo que convocar a Cabildo para poder ayudar a la Junta, cada mes estamos solucionando el problema, cuando sabemos que la Jumapae subsiste de los que es la captación”, dijo.

La población señala que se debe buscar la forma de que el Gobierno del Estado o el Gobernador de ese recurso para pagar recibos de energía, pero la responsabilidad de pago del servicio de agua potable es de cada usuario y buscar la forma de captar y que los morosos se acerquen, es de la Gerencia, indicó.

García Sánchez indicó que la Gerente Fabiola Rodríguez Lizárraga le señala que se esta trabajando en la captación de recursos, pero no ve esas acciones cuando no hay para pagar salarios o deudas de recibos de energía y cuando el Ayuntamiento ha tenido que pagar por esto.

Existen muchas situaciones que no se están haciendo, como el hacer convenios con morosos, el regular esas viviendas o edificios con departamentos que solo pagan por una sola toma de agua, cuando albergan a más de 2 departamentos.

La depuración del padrón de usuarios, el regular negocio de venta de agua purificada, entre otras cosas, indicó, en donde los mismos trabajadores y trabajadores pensionados y jubilados del Ayuntamiento han dicho que le pueden apoyar, entonces se tiene que trabajar en eso.

Manifestó que con este jueves son más de 2 días de suspensión del servicio de agua potable y llamará a Cabildo para que puedan autorizar un apoyo, además de valorar posibles cambios en la Jumapae.