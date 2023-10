”Se me venía el mundo entero, todo mundo cuando oye la enfermedad del cáncer dice ‘no pues, me voy a morir’, ¡no!, allá está Dios, nos va a llevar cuando nos ocupe”.

”Es doloroso. Cuando uno oye la enfermedad del cáncer se asusta, entra uno en depresión, pero pues salimos adelante, no tengan miedo, no tengan vergüenza, porque imagínate que te salga una enfermedad, de todos modos varios doctores te van a ver. Es más dolorosa esa enfermedad que venir a checarte”, compartió.

”Que no les dé vergüenza, que no les dé miedo, más miedo, imagínense, que te salga una enfermedad es más doloroso, lo digo porque yo ya lo viví, no me da vergüenza decirlo, me dio cáncer en la matriz, de hecho yo no tengo matriz”, enfatizó.

Llamó a la ciudadanía a aprovechar este programa, ya que reconoció que en ocasiones es difícil al ser una enfermedad que resulta costosa combatirla.