$!Es Miguel Ángel Peraza Zataráin Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Miguel Ángel Peraza Zataráin se convirtió en el nuevo Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, después de que la votación fuera mayor que el Secretario General, Jaime Lizárraga Rojas.
El Secretario General buscaba repetir por cuarta ocasión en el cargo, antes de ellos había estado como Secretario de Trabajo, por lo que llevaba más de 15 años en la mesa directiva.
En la jornada de elección, de 188 trabajadores acudieron a votar 182, de estos 105 trabajadores emitieron su voto a favor de Peraza Zataráin y Mirna Contreras Rodríguez que estaba como Secretaria de Trabajo en la planilla blanca.
Mientras que 77 votos fueron para el Lizárraga Rojas y Lázaro Meza que son de la planilla tinta y son aún la mesa directiva del Sindicato.
Después de darse el triunfo, los trabajadores celebraron a las afueras del recinto sindical pues el lugar había sido rentado para una fiesta y no podían hacer uso del sitio.
“Unidad, unidad, unidad” grito la hoy Secretaria de Trabajo Mirna Contreras Lizárraga.
El recién electo Secretario General, Miguel Ángel Peraza Zataráin indicó que está vez los votos le favorecieron después de una derrota con 5 votos hace tres años y este lunes buscará el diálogo con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“A partir del 1 de enero, gracias a Dios los votos nos favorecieron.... Seguramente tendremos una apertura (con el Ayuntamiento) a simple vista se ve complicada “, dijo.
Hay un amparo pendiente de resolver del contrato colectivo y este año por ello tampoco se pudo negociar el nuevo contrato y se declaró improcedente el emplazamiento a huelga.
“No traemos la idea de la cerrazón, simplemente lo mejor para la agrupación y se que vamos a llegar a buenos acuerdos, casi estoy seguro que con la administración vamos a llegar a buenos términos”, dijo.
La celebración fue a la intemperie pero después habrá una celebración, ahora es esperar que culmine el periodo de Jaime Arturo Rojas para en enero de 2026 asumir su cargo, precisó.