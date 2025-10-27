$!Es Miguel Ángel Peraza Zataráin Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Miguel Ángel Peraza Zataráin se convirtió en el nuevo Secretario General del Sindicato del Ayuntamiento, después de que la votación fuera mayor que el Secretario General, Jaime Lizárraga Rojas.

El Secretario General buscaba repetir por cuarta ocasión en el cargo, antes de ellos había estado como Secretario de Trabajo, por lo que llevaba más de 15 años en la mesa directiva.

En la jornada de elección, de 188 trabajadores acudieron a votar 182, de estos 105 trabajadores emitieron su voto a favor de Peraza Zataráin y Mirna Contreras Rodríguez que estaba como Secretaria de Trabajo en la planilla blanca.

Mientras que 77 votos fueron para el Lizárraga Rojas y Lázaro Meza que son de la planilla tinta y son aún la mesa directiva del Sindicato.

Después de darse el triunfo, los trabajadores celebraron a las afueras del recinto sindical pues el lugar había sido rentado para una fiesta y no podían hacer uso del sitio.

“Unidad, unidad, unidad” grito la hoy Secretaria de Trabajo Mirna Contreras Lizárraga.