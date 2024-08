ESCUINAPA._ En el PRI no se cansan de luchar y van a seguir construyendo, por lo que es etapa de reorganizarse, manifestó la Senadora electa Paloma Sánchez al reunirse con militantes.

En lo que es su gira de agradecimiento, se reunió con militantes de Escuinapa presentes en el edificio del PRI municipal, donde fueron convocados por la presidenta del organismo municipal, Celia Sarabia Abraján.

“En el PRI no nos cansamos de luchar, no nos rendimos, seguimos construyendo, hay que ir por todos esos priistas, al recorrer municipios ves el ánimo y me dicen ‘estamos listos para el 27’ y es lo grande del PRI”, dijo.

Se tienen espacios como Senadores, Diputados, Regidores por el partido, no como deseaban lograrlo, pero se debe entender que no fueron a una elección normal, les señaló.

“No fuimos a una competencia, no estaban las condiciones, era una elección de Estado, campañas de odio, había buenos candidatos, iban y los amenazaban, muchas cosas que nos tocó ver en esta elección”, dijo.

El tema de la coalición que durante la reunión les señalaron que por lo menos en el municipio no funcionó, precisó que se intentó y creían que era una estrategia que a partir de que terminó se tiene que evaluar, negociar de nuevo y ver qué es lo conveniente.

Reconoció en la dirigente del PRI Paola Garate y en la dirigencia municipal con Celia Sarabia Abrajan, en que se luchó y buscó que las cosas fueran buenas para todos, pero si la militancia lo pide, se tiene que analizar el continuar con esto.

Se debe evaluar todo, pues en lo que menos piensan estarán en una elección de 2027, por lo que se tienen que replantear muchas cosas, escuchar a todos los militantes y partir desde ese sentir.

Manifestó que como Senadora el municipio tendrá una aliada y lo que hace en esta gira de agradecimiento es ir escuchando que es lo que adolece a las comunidades para su plataforma de trabajo.