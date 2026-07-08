Es prioridad salarios de los trabajadores: Tesorero de Escuinapa

ESCUINAPA._ El tema financiero es complicado y se está considerando solicitar un apoyo o préstamo a Gobierno del Estado, pues la prioridad son los salarios de los trabajadores, indicó el Tesorero Mauricio Díaz Sánchez.

“Los recursos que quedaron, no alcanzaron ni para solucionar el problema de la nómina, ahorita se están viendo otras medidas con el apoyo del Gobierno del Estado para ver si alcanzamos en esta quincena que viene, alcanzar a subsanar las quincenas pasadas y semanas”, dijo Díaz Sánchez.

Los adeudos en salarios se reconocen, están ahí, es lo más fuerte que hay que enfrentar desde su labor como Tesorero, precisó.

“Se le tiene que dar prioridad al trabajador, porque si el trabajador no está contento, no va a laborar como debe de ser y la obligación es siempre tener ese recurso ya seguro”, dijo.

A los policías pensionados ya se pagaron, quedan pendientes 1 quincena de sindicato y 1 de confianza, así como está serán 3 semanas a sindicalizados y de confianza.

El recurso que quedaba después de la salida del anterior tesorero Trinidad Ibarra Martínez, es para hacer frente a los gastos operativos de la Comuna, el combustible, mantenimiento de vehículos, necesidades pequeñas, precisó.

No ha podido pagar sentencias laborales pero ya habló de eso con el abogado de los trabajadores para solicitarle una prórroga, lo cual sí aceptó.

Con ellos hay atrasos de pagos, de meses, pese a que eran convenios con pagos pactados pero confía en que habrán de salir de estos problemas.

Indicó que esperan que el Gobierno del Estado les apoye, van a solicitar quizá 5 millones de pesos para equilibrar y pagar sueldos.

LAS FIESTAS DE LAS CABRAS NO TIENEN UTILIDAD SINO PERDIDAS

El Tesorero indicó que se está revisando el informe financiero de Las Cabras a detalle, para poder presentarlo al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Por lo que veo no hubo utilidad al contrario mucha perdida... el de Las Cabras (informe), yo creo que la semana próxima la vamos a presentar al Presidente, lo tenemos que analizar bien”, dijo.