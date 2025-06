$!‘Es un hito en la historia de México’, dice Tobías Lozano Solorza de elección judicial

”Yo creo que hubo mucha desinformación y desconocimiento, y aparte que no fue tan atractivo; no es lo mismo, no se calienta la contienda como cuando hay partidos políticos de por medio”, sostuvo.

Destacó que como ciudadano, siempre que la instancia lo convoca acude a las urnas a participar en este proceso democrático.

Así mismo, el empresario se dijo estar a favor de este proceso tal como lo dictaron los legisladores.

”Ante todo lo que tenemos que buscar es México, que a México le vaya bien y que México siga hacia adelante y si esto es una modalidad nueva pues vamos probando a ver qué tal funciona ya el tiempo nos dirá si fue a favor o en contra del País”, declaró.

Lozano Solorza destacó la importancia de informarse con antelación para conocer quienes son los mejores candidatos, al reconocer que hubo mucha desinformación.

Expuso que ante los cuestionamientos del personal de su empresa, los conminó no sólo a participar sino a revisar los perfiles, partiendo de la guía que permite determinar quién lo propuso para facilitar la decisión.