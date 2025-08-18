$!‘Es una cantina ambulante el malecón’, denuncian vecinos en Rosario

EL ROSARIO._ Al encontrarse el malecón Juan Millán lleno de basura tras el fin de semana, vecinos que acuden a hacer ejercicio lo calificaron como una cantina ambulante y señalan la falta de contenedores por parte de la autoridad y una cultura de la limpieza de los visitantes.
Así lo dieron a conocer vecinos en un sondeo realizado por Noroeste, pero pidieron se les concediera el anonimato por temor a represalias.
Este espacio se ha convertido en el principal punto de recreación en la ciudad, además de un punto para ejercitarse.
”Es una cantina ambulante el malecón, botellas de cerveza, este basura, no, no, es un desastre; se supone que es la zona turística de nuestro Rosario y está en pésimas condiciones”, expuso una vecina.
Así mismo, argumentó que este fenómeno de la falta de cultura de un manejo adecuado de la basura no es sólamente en el malecón sino también en las calles.
”Han puesto contenedores y no los respetan, la gente sigue tirando la basura donde le da su gana y no nomas en el malecón también en las calles, las calles son un desastre, sí, sucio por todo Rosario ¿Dónde está el Pueblo Mágico?, las características de Pueblo Mágico ‘dónde están?, es un pueblo hermoso Rosario pero lo tenemos hecho un desastre”, lamentó la fuente.
Otro ciudadano sostuvo que regularmente este fenómeno se agrava el fin de semana que se da la convivencia por la tarde-noche.
”Vemos que está limpio, dejamos cochinero, no nos llevamos la basura a casa y eso es todos los fines de semana porque regularmente vengo todos los días a caminar”.
Con relación al espacio, se indicó que también están los visitantes que acuden con sus mascotas y no recogen sus heces.
Otras comentarios, apuntaban en el sentido de que hace falta que se coloquen contenedores para que los visitantes depositen su basura.
El director de Servicios Públicos, Juan Francisco Luna Raygoza, refirió que se hace un esfuerzo como administración por tener un municipio limpio pero es necesario que la ciudadanía coadyuve colocando la basura en su lugar.
”Nosotros implementamos operativos de limpieza todos los días en cuanto entra la gente a las 7 de la mañana lo primero es malecón, juntar basura. Lo demás es crear una cultura entre la gente que va ahí que tire la basura, que lleven contenedores o bolsas y que la apliquen ahí”, sostuvo.
Argumentó que anteriormente se tenían contenedores pero todos se los robaron.
Al respecto de la basura en las calles, señaló, que hace falta que la ciudadanía se apegue al programa del servicio de recolección de basura.
”El problema aquí es que la gente no se concientiza en que la gente saca la basura a la hora que le pega la gana, tengo evidencia de que en cuanto pasa la basura, el carro va pasando, no va de aquí 20, 30, 40 metros, la gente saca la basura”.
Ante ello, informó que se buscará tomar acciones en conjunto con Ecología y Seguridad Pública para sancionar a todos aquellos que contaminen.