$!‘Es una cantina ambulante el malecón’, denuncian vecinos en Rosario

EL ROSARIO._ Al encontrarse el malecón Juan Millán lleno de basura tras el fin de semana, vecinos que acuden a hacer ejercicio lo calificaron como una cantina ambulante y señalan la falta de contenedores por parte de la autoridad y una cultura de la limpieza de los visitantes. Así lo dieron a conocer vecinos en un sondeo realizado por Noroeste, pero pidieron se les concediera el anonimato por temor a represalias. Este espacio se ha convertido en el principal punto de recreación en la ciudad, además de un punto para ejercitarse.





”Es una cantina ambulante el malecón, botellas de cerveza, este basura, no, no, es un desastre; se supone que es la zona turística de nuestro Rosario y está en pésimas condiciones”, expuso una vecina. Así mismo, argumentó que este fenómeno de la falta de cultura de un manejo adecuado de la basura no es sólamente en el malecón sino también en las calles.





”Han puesto contenedores y no los respetan, la gente sigue tirando la basura donde le da su gana y no nomas en el malecón también en las calles, las calles son un desastre, sí, sucio por todo Rosario ¿Dónde está el Pueblo Mágico?, las características de Pueblo Mágico ‘dónde están?, es un pueblo hermoso Rosario pero lo tenemos hecho un desastre”, lamentó la fuente. Otro ciudadano sostuvo que regularmente este fenómeno se agrava el fin de semana que se da la convivencia por la tarde-noche. ”Vemos que está limpio, dejamos cochinero, no nos llevamos la basura a casa y eso es todos los fines de semana porque regularmente vengo todos los días a caminar”. Con relación al espacio, se indicó que también están los visitantes que acuden con sus mascotas y no recogen sus heces. Otras comentarios, apuntaban en el sentido de que hace falta que se coloquen contenedores para que los visitantes depositen su basura.



